Incontro tra Pradè e Pastorello: si cerca una soluzione per Dalbert

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, questa mattina c’è stato un incontro tra Pradè e Federico Pastorello, agente di Dalbert, per parlare del futuro dell’esterno brasiliano. Ad oggi non c’è un accordo definitivo ma le parti sono al lavoro per arrivare quantomeno al prolungamento del prestito del calciatore fino al termine della stagione, rispetto alla attuale scadenza fissata al 30 giugno. Dalbert è arrivato a Firenze l’estate scorsa con la formula del prestito secco, mentre percorso inverso ha fatto Biraghi (che potrebbe finire alla Roma in uno scambio).