Come scrive La Gazzetta dello Sport, oggi si terrà confronto tra il Lecce e la Fiorentina. Sul tavolo la formula del passaggio di Venuti in Salento. I viola vorrebbero mantenere il controllo sul giocatore, che Liverani è pronto a riabbracciare (ma che apprezza anche Montella). La fumata bianca è comunque vicina. Sticchi Damiani approfitterà per parlare anche di Saponara, in uscita da Firenze, e nel mirino pure del Brescia. Il Lecce resta avanti