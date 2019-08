Incontro in corso per Tonali: pressing viola, ma Cellino si oppone

Incontro in corso, ma non sarà facile riuscire a trovare l’intesa. La Fiorentina – scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito – tiene calda l’idea che porta a Sandro Tonali del Brescia (SCHEDA), identificato da Commisso come simbolo di un giovane italiano per la Fiorentina del domani. In questi minuti, a Firenze, si sta tenendo un colloquio tra i dirigenti viola e l’agente del giocatore, La Florio: il Brescia però non ha alcuna intenzione di vendere e nemmeno di fissare un prezzo futuro. Cellino infatti è deciso a tenere il centrocampista, su cui però si registra questo pressing della Fiorentina.