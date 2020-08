In attesa dei giocatori, i protagonisti del mercato sono allenatori e d.s.

Se per il trasferimento dei calciatori, per ora, è tutto fermo o quasi, sono gli allenatori ed i direttori sportivi a muoversi e cambiare società. Negli ultimi giorni sono stati annunciati Eusebio Di Francesco come nuovo tecnico del Cagliari e (proprio oggi) Marco Giampaolo al Torino, ma anche alcuni uomini mercato. Nell’attesa dell’ufficialità per il ritorno di Pantaleo Corvino a Lecce, a sorpresa Daniele Faggiano ha lasciato il Parma per approdare al Genoa, lasciando scoperti, così, i ducali. Proprio il club emiliano punta allora con convinzione l’ex Cagliari Marcello Carli, che affiancherà Alessandro Lucarelli nelle scelte in sede di mercato. Lo riporta gianlucadimarzio.com.