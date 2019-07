In arrivo l’offerta per la coppia Venuti-Saponara: il Lecce vuol chiudere

Giornata importante per il Lecce: summit di mercato in casa giallorossa tra i vertici dirigenziali, durante il quale sono stati definiti gli obiettivi principali per rinforzare la rosa ed i giocatori da lasciar partire. Oltre a Babacar, i salentini hanno deciso di puntare tutto su due giocatori gigliati: Lorenzo Venuti e Riccardo Saponara, per i quali il club neopromosso farà prestissimo un’offerta alla Fiorentina. Il Lecce, infatti, ha intenzione di chiudere in breve tempo la trattativa per i due. Lo riporta Sololecce.it.