Illanes via a titolo definitivo. L’argentino torna in Serie C

Si chiude l'esperienza di Illanes con la Fiorentina: via a titolo definitivo. Giocherà con la maglia del Pescara

Si chiude dopo quattro anni l'esperienza viola di Julian Illanes. Il difensore argentino - approdato in viola nell'estate 2017 - non ha mai giocato con la prima squadra viola ma il suo cartellino è sempre rimasto di proprietà della Fiorentina. Arrivato dall'Instituto di Cordoba, ha giocato in Primavera prima di andare all'Argentinos Juniors, Avellino, Chievo e nuovamente in Campania, tornando saltuariamente alla casa base senza mai debuttare. Adesso ad assicurarsi le sue prestazioni è il Pescara, che lo ha rilevato a titolo definitivo: