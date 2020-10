Il Toro a caccia di un attaccante, oltre a Kalinic, si valuta un ex obiettivo viola

Non solo l’ex Fiorentina Nikola Kalinic (Leggi). Il Torino continua a lavorare pensando all’attacco, e l’ultimo nome comparso sul taccuino di Vagnati è quello di Islam Slimani del Leicester. Accostato alla Fiorentina anche in questa sessione di calciomercato (Leggi). Il 32enne algerino l’anno scorso ha giocato in prestito con la maglia del Monaco (9 gol in 18 partite). È rientrato in Premier, ma si libererà dalle Foxes, come capitato con Adrien Silva, passato alla Sampdoria. Il giocatore convince la dirigenza granata per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. (Lo riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito web)