Il Torino su Badelj: ecco le possibili contropartite tecniche

Il Torino è alla ricerca di un regista. Per questo motivo ha messo nel mirino Milan Badelj, in prestito dalla Lazio. Come scrive Tuttosport, è il giocatore con le caratteristiche giuste per aiutare la squadra a fare il salto di qualità. Oltretutto i granata avrebbero gli elementi giusti da scambiare per convincere sia la Fiorentina che la Lazio. Uno di questi è Bonifazi (SCHEDA), ma anche Zaza (SCHEDA) ha tanto mercato.