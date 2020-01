La Fiorentina è alla ricerca anche di un centrocampista. Come scrive La Nazione, il Sassuolo sta tirando l’elastico del prezzo per Alfred Duncan (la prima cifra ’sparata’ è di 20 milioni). Pradè sta al gioco (dell’elastico) ma ha subito chiarito che se dovessero servire davvero 20 milioni, Firenze si ritirerà dalla corsa a Duncan. Si lavorerà così per arrivare a un punto d’incontro e la base per un dialogo costruttivo ricorda da vicino l’operazione Cutrone. In pratica: la Fiorentina è pronta a pagare il prestito del centrocampista (fino a giugno o anche per 18 mesi) e quindi far scattare il riscatto a un prezzo prefissato. Ovviamente inferiore ai 20 milioni che il Sassuolo ha chiesto fino a ieri.

LA SCHEDA TECNICA DI DUNCAN