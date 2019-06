Il retroscena: nuova proprietà seccata per l’acquisto di Terzic. Ecco il motivo

Dirigenza viola seccata per l’acquisto di Aleksa Terzic (SCHEDA), racconta tuttomercatoweb. L’ex terzino sinistro della Stella Rossa è stato bloccato a maggio e congelato fino al 13 di giugno, giorno dell’ufficializzazione del suo acquisto. Corvino ha deciso di continuare l’operazione per il difensore assistito da Fali Ramadani nonostante le trattative per il cambio di proprietà. Il problema – scrive il sito – non è tanto la cifra d’acquisto, circa 1,7 milioni di euro, né la scarsa esperienza del giocatore, bensì il suo status: per acquistare un nuovo extracomunitario, la Fiorentina sarà prima costretta a cederne uno già presente in rosa. ALTRO VERTICE DI MERCATO: ACCELERATA PER DE ROSSI