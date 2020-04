Il retroscena: 40 milioni per Castrovilli, la Fiorentina ha detto no

La voce, vera o presunta, era già uscita: a gennaio la Fiorentina ha dovuto respingere delle offerte concrete per Gaetano Castrovilli. E il Corriere dello Sport oggi, nel celebrare le qualità e le statistiche del numero 8 viola, la ribadisce. Il Napoli avrebbe messo sul piatto 40 milioni di euro nella finestra invernale per il cartellino del centrocampista barese, sconosciuto al grande pubblico fino alla scorsa estate. Ma il club gigliato, forte del rinnovo di contratto, non ha preso neanche in considerazione l’offerta. BARONE: “VOGLIAMO TENERE I NOSTRI GIOIELLI”