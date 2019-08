Il Napoli ufficializza Lozano ma domani non sarà a Firenze

Il Napoli di Aurelio De Laurentis ha annunciato poco fa sui propri canali social l’ufficialità del trasferimento in azzurro di Hirving Lozano. Il giocatore ex Psv dopo una lunga trattativa si accasa alla corte di Ancelotti ma per domani sera al Franchi non sarà disponibile.

LA SCHEDA TECNICA DI LOZANO