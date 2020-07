Il Milan è già al lavoro per il riscatto di Rebic. Possibile tesoretto in casa Fiorentina?

Il Milan vuole riscattare Ante Rebic a titolo definitivo dall’Eintracht Francoforte. L’attaccante croato ha convinto la società rossonera. Basti pensare che metà di tutte le reti reaizzate nel Miln nel 2020 portano la firma dell’ex attaccante viola. Stando a quanto scritto su la Gazzetta dello Sport, la cifra di 25 milioni di euro (che ad agosto scorso i club parevano orientati a inserire come quota di riscatto, per poi rinunciare) oggi non è più sufficiente per l’attaccante croato. Il prezzo si è alzato, ma lo stesso calcolo vale per il centravanti portoghese André Silva: non necessariamente una condizione sfavorevole, al contrario potrà permettere ai due club di segnare un utile consistente sul bilancio. Lo svantaggio è per il club di Francoforte: la Fiorentina (a cui apparteneva il cartellino del croato prima della cessione in Germania) ha mantenuto una clausola per cui il 50% della futura rivendita di Rebic. Il guadagno tedesco sarà dunque dimezzato e finirà dritto nelle casse della Fiorentina. Già nei prossimi giorni Milan ed Eintracht tratteranno sulle valutazioni: i rossoneri vogliono fare in fretta.