Il mercato delle panchine: anche il Gila in lizza per la Juve Under 23

Per ora Alberto Gilardino rimane sulla panchina della Pro Vercelli, anche se lui, magari, ci aveva anche un po’ sperato nella possibilità di allenare la Primavera della Fiorentina, lui che al club viola è legatissimo. Adesso però per l’ex centravanti spunta anche l’ipotesi Juventus Under 23, dopo che il tecnico inizialmente designato, ossia Andrea Pirlo, è volato alla guida della Prima Squadra bianconera. Anche in questo caso, però, la concorrenza è agguerrita: da Fabio Grosso ad Andrea Barzagli (compagni del Gila nella Nazionale campione del mondo del 2006), da Nicola Legrottaglie a Marco Baroni. Lo riporta tuttomercatoweb.com.