Il mercato delle altre: Suso in Spagna, Florenzi quasi. Genoa scatenato, Barak al Lecce

Milan e Siviglia hanno limato nella notte gli ultimi dettagli della trattativa Suso. Già nella giornata di oggi il giocatore volerà in Spagna: prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions League. Per sostituirlo, due i nomi in corsa: Alexis Saelemaekers, classe ’99 dell’Anderlecht e Januzaj. Continua – scrive Gianluca Di Marzio – anche la trattativa col Benfica per Florentino per il centrocampo. Per Piatek, oltre al Tottenham adesso c’è anche un’altra pretendente: l’Hertha Berlino: offerta per un trasferimento a titolo definitivo ma ancora la cifra proposta è ritenuta troppo bassa. Ricardo Rodriguez è richiesto dal Napoli che lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto.

Nuovo acquisto per la Roma che ha preso Carles Perez dal Barcellona prestito con obbligo di riscatto intorno ai 12-13 milioni di euro, il giocatore è già arrivato in città. Ancora dalla Spagna, un altro rinforzo per Paulo Fonseca: Villar, centrocampista classe '98 di proprietà dell'Elche. Capitolo Florenzi: il suo agente Lucci, il club giallorosso e il Valencia continuano a trattare ma il nodo resta legato alla formula. Ieri si è svolto un incontro tra Lucci e il ds Petrachi proprio per ribadire l'intenzione di separarsi e che il trasferimento sia definitivo.

Il Napoli ha ufficializzato Politano ed è sempre più vicino a Petagna: la distanza tra gli azzurri e la Spal è di appena un milione, si può chiudere sui 17 milioni più bonus. La Spal, invece, ha chiesto Younes in prestito ma il giocatore non è convinto. I ferraresi ci provano anche per Castro al Cagliari. Per il Cagliari è fatta per l’arrivo di Gaston Pereiro dal PSV; un rinforzo che fa saltare l’operazione Pjaca. L’Atalanta ha chiuso per Sutalo, difensore classe 2000 che arriva dall’Osijek, e ha accolto Bellanova dal Bordeaux: oggi le visite mediche. Il Genoa dopo Iago Falque si è assicurato anche Parigini sempre dal Torino. Ma punta anche Sottil e il colpo a sorpresa Juan Iturbe. L’attaccante ex Roma, Torino e Verona dall’estate 2018 è al Pumas e la trattativa tra i rossoblù e il club messicano è ormai in chiusura sulla base un prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni. L’agente è atteso oggi in Italia.

La Sampdoria accoglie Askildsen, centrocampista norvegese classe 2001 che arriva dallo Stabaek. Il Lecce chiude per Barak e per la difesa punta Cetin, giovane turco della Roma che può partire se Juan Jesus resterà in giallorosso e su cui ci sono anche Verona e Sampdoria. Il Parma ancora non ha definito tutti i dettagli per Radu, portiere scelto per sostituire Sepe infortunato; l'operazione si farà ma le alternative sono Joe Hart e Viviano.