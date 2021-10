Il Liverpool si inserisce per la punta dei Blancos: la Fiorentina attende

Forte interesse dall'Inghilterra per un obbiettivo viola. Lika Jovic è entrato nel mirino del Liverpool di Klopp

La Fiorentina continua a guardarsi intorno per capire quale sarà il degno sostituto di Dusan Vlahovic . Tra i tanti profili seguiti c'è anche quello di Luka Jovic , punta croata che sembra essere ormai fuori dai piani del Real Madrid.

Però, come riportato da Fichajes.net, il Liverpool di Klopp sarebbe molto interessato al giocatore per rinforzare il reparto offensivo. Oltre alla concorrenza dei Reds c'è da segnalare anche quella delle squadre italiane come Inter e Milan. Insomma, la Fiorentina se vorrà puntare su Jovic dovrà agire presto e con decisione.