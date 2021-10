Il grafico a torta di Gazzetta: ecco le percentuali sul futuro di Vlahovic

Quattro le squadre in corsa per l'attaccante serbo per il quotidiano

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il tema Vlahovic è centrale e trova ampio spazio. La rosea, infatti, oltre a fare il punto sulla situazione dell'attaccante serbo e parlare della richiesta della Fiorentina, prova a dare quelle che sono le percentuali sul futuro del classe 2000. In un grafico a torta dedicato (e visibile in calce all'articolo) si vede come al momento l'ipotesi più gettonata sia proprio l'estero. In pole, infatti, nella corsa a Vlahovic troviamo il Manchester City con una percentuale del 40%, seguito dal Tottenham (30%). Naturalmente gli Spurs diventerebbero i principali candidati in caso di cessione di Kane proprio ai Citizens. Per quanto riguarda l'ipotesi italiana (la preferita dal calciatore) le difficoltà economiche delle società fanno sì che Juventus (20%) e Inter (10%) siano leggermente in ritardo nell'asta per Vlahovic.