Dopo la notizia uscita ieri pomeriggio, continuano le voci sul presunto interessamento della Fiorentina nei confronti del Papu Gomez. Il giocatore – come ormai è noto – è in rotta con il tecnico Gasperini e per questo potrebbe lasciare l’Atalanta già a gennaio, durante il prossimo mercato di riparazione. Tra i tanti club interessati all’argentino, secondo Il Giornale, ci sarebbe anche la Fiorentina.