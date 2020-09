Il futuro di De Paul: su di lui piomba lo Zenit. Ma per ora resta ad Udine

Un nome, quello di Rodrigo De Paul, che viene accostato alla Fiorentina da oltre un anno. E che potrebbe tornare di gran moda nel caso in cui Federico Chiesa lasciasse davvero la maglia viola. Intanto, all’argentino dell’Udinese pensano soprattutto all’estero: prima il Leeds di Marcelo Bielsa, adesso lo Zenit San Pietroburgo. Il club russo, secondo tuttomercatoweb.com, avrebbe offerto ai friulani 30 milioni di Euro. Ma non basta: i bianconeri, infatti, per lasciar partire il loro giocatore più forte ne vogliono 40.