Il Flamengo allontana Pedro: “Suo arrivo poco probabile”

L’interesse c’è, e non è stato mai nascosto. Eppure il Flamengo adesso frena sulla possibilità di acquistare Pedro nella finestra invernale: “Poco probabile” l’ha definita Marcos Braz, vice presidente del club brasiliano. Una conferma alle indiscrezioni dei giorni scorsi, che raccontavano di una Fiorentina poco propensa a rimandare subito in patria l’attaccante classe ’97. Per il quale non si escludono soluzioni diverse, magari in Europa. Ma adesso con il cambio di allenatore anche la posizione di Pedro potrebbe cambiare, rispetto ad un Montella che lo aveva già bocciato.