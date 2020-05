Il ds del Verona su Kumbulla: “Lo vogliono in tanti, non bastano 25 milioni”

Di seguito un estratto dell’intervista concessa dal ds del Verona Tony D’Amico ai microfoni di Sky in merito a Marash Kumbulla, centrale gialloblu il cui nome è stato spesso speso in ottica Fiorentina: “Kumbulla è un ragazzo forte e su cui il nostro club ha puntato tanto. Lo vogliono in tanti: le difficoltà nella valutazione assoluta dei giocatori le avranno tutti, dalla squadra più piccola ai top club europei, perché questa situazione sta coinvolgendo tutti. Ma è chiaro che una città come Verona non può permettersi di esitare davanti a certe offerte. Il suo valore? 25 milioni sono un po’ meno di quello che riteniamo sia il valore del calciatore”.