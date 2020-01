Il destino diverso dei classe ’99: Sottil resta, Ranieri e Cerofolini ai saluti

Due giovani della Fiorentina sono destinati a lasciare Firenze e il club viola nella finestra invernale di mercato. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Luca Ranieri è vicino al ritorno in Serie B: Empoli in vantaggio su Pescara, Pordenone e Cremonese. Saluterà anche Michele Cerofolini: dopo aver recuperato dall’infortunio al ginocchio, il portiere è in procinto di passare alla Casertana in Serie C. Riccardo Sottil, invece, resterà a disposizione di Iachini.