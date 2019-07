Il d.s. del Sassuolo: “Lirola in uscita? Situazione in evoluzione”

A margine della presentazione di Traoré e Caputo, il d.s. del Sassuolo, Giovanni Rossi, ha parlato anche di alcuni calciatori in uscita dal club neroverde, ovvero El Khouma Babacar, Pol Lirola e Kevin-Prince Boateng. Il primo con un importante passato viola, il secondo ed il terzo accostati recentemente al club di Commisso, in particolare il terzino spagnolo. Queste le parole del dirigente della società emiliana, riportate da tuttomercatoweb.com: “Sono situazioni in evoluzione, tutte le parti in causa devono esser d’accordo per far sì che l’operazione possa andare in porto“.