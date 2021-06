Il Chelsea ci prova fino in fondo per Hakimi: offerto un ex viola più soldi

Ecco l'ultima offerta dei Blues: Hakimi per 55 milioni e Marcos Alonso, vecchia conoscenza della Fiorentina

Leggendo La Gazzetta dello Sport, ci si imbatte in una pagina dedicata ad Hakimi e alla trattativa in dirittura d'arrivo tra Inter e PSG. Il Chelsea, altra pretendente al marocchino, è in netto svantaggio, ma sta provando a giocarsi tutte le sue carte e si sarebbe spinto ad offrire 55 milioni di euro più il cartellino dell'ex viola Marcos Alonso. Ad ogni modo, i parigini sono molto avanti, e il fatto che la moglie di Hakimi, attrice, sia spesso nella capitale francese per lavoro gioca a favore della soluzione transalpina...