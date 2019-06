Il Cagliari cerca un terzino destro: sondato un giocatore della Fiorentina

Stando a quanto svelato dal giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, il Cagliari avrebbe sondato il terreno con la Fiorentina per il terzino destro Lorenzo Venuti, reduce da una positiva stagione in prestito al Lecce in Serie B conclusasi con la promozione. Venuti, 32 presenze, 3 reti segnate e 3 assist serviti nell’ultimo campionato cadetto, andrebbe a colmare il vuoto lasciato in Sardegna da Darjo Srna e – in parte – da Simone Padoin.