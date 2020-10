Il Barcellona si arrende: tratterrà un giocatore che interessava alla Fiorentina

Junior Firpo, terzino del Barcellona per il quale la Fiorentina aveva manifestato interesse nel corso del mercato, non si muoverà dalla Catalogna. Lo conferma Marca, che sottolinea come né l’Inter, né le altre italiane interessate non abbiano presentato offerte adeguate. A poche ore dalla scadenza del mercato, viste le difficoltà di trovare un sostituto, il Barcellona ha deciso di togliere il giocatore dal mercato. E LA FIORENTINA HA VIRATO SU BARRECA