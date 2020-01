Igor della Spal? Può essere il nome buono, la Fiorentina lo segue da Natale

Igor Julio dos Santos de Paulo: è questo il (lunghissimo) nome del difensore mancino della Spal che piace alla Fiorentina e che anche secondo quanto raccolto da ViolaNews.com può rappresentare il profilo giusto per il pacchetto arretrato di Beppe Iachini. Il nome di Igor era stato suggerito a Daniele Pradè prima di Natale: ovviamente il d.s. viola già conosceva il centrale sudamericano, che all’occorrenza può giocare anche come terzino sulla corsia mancina, di cui ne apprezza le doti tecnico-tattiche. L’Atalanta aveva chiesto informazioni su di lui sempre verso la fine del 2019, in particolare prima di virare sul ritorno di Mattia Caldara, ma anche adesso potrebbe rientrare in corsa considerando la sempre più probabile cessione di Masiello al Genoa. Ma la Fiorentina per Igor può essere in vantaggio, magari anche grazie ai buoni rapporti con il club estense dopo l’affare Dabo.