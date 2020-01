Ibrahimovic racconta: “Ho ricevuto più offerte stavolta rispetto a dieci anni fa. Cerco adrenalina”

Nel giorno della presentazione al Milan, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche delle altre offerte che aveva ricevuto. La Fiorentina c’ha soltanto pensato, senza mai farsi realmente avanti:

Ho ricevuto più richieste ora a 38 anni che quando ne avevo 28. Dopo l’ultima partita in America ho ricevuto la chiamata di Paolo (Maldini, ndr) e abbiamo parlato un po’ confrontandoci sulle idee e i progetti. Non cercavo solo l’aspetto economico ma un’esperienza che mi desse adrenalina data l’età non più giovanissima. Non è stata una decisione difficile. Già quando andai via non volevo lasciare il Milan, ma non potevo farci nulla, la situazione era quella che era, la conoscevate anche voi.