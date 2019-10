Ibrahimovic in Serie A? Ora ci prova il Bologna. E lui lascia uno spiraglio

Zlatan Ibrahimovic sarà libero a gennaio e fa gola a mezza Serie A. Persino Ancelotti ha aperto ad un suo possibile arrivo al Napoli, mentre a Bologna si è attivato Sinisa Mihajlovic, che ha un rapporto personale con lo svedese. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il tecnico rossoblu ha telefonato a Ibra per convincerlo ad accettare il Bologna, nonostante il giocatore speri ancora in una chiamata di una big. “A oggi non è la mia idea, ma se alla fine dovessi accettare il Bologna, lo farei per il mio amico Sinisa” è il pensiero attribuito all’ex Milan, Inter e Manchester United. Non sarà un compito facile quello che aspetta Miha, ma la voglia infinita che ha Ibra di chiudere il suo straordinario cammino proprio in Italia, sì, alla fine dei giochi potrebbe anche tentarlo, soprattutto se le grandi squadre gli voltassero le spalle. Ed è su questo tasto che continuerà a picchiare forte Sinisa, che poco ma sicuro almeno fino a quando avrà una speranza non mollerà la presa. E LA FIORENTINA? ECCO LA RISPOSTA DI PRADE’