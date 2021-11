Iachini pensa ad un viola per rafforzare il suo Parma. Idea in prestito

Beppe Iachini arriva al Parma e pensa al colpo dalla sua ex squadra, la Fiorentina. Ecco l’ipotesi per gennaio

E' iniziata con l'allenamento di ieri a Collecchio l'avventura dell'ex viola Beppe Iachini al Parma. Il tecnico è chiamato a risollevare le sorti della squadra ducale, al momento lontana quattro lunghezze dalla zona playoff in cadetteria.

Secondo quanto riporta il sito seriebnews, Iachini starebbe pensando al viola Youssef Maleh come elemento da segnalare alla dirigenza del Parma per rafforzare l'organico gialloblù. Il poco spazio avuto fino ad ora nella Fiorentina potrebbe spingere la società viola a valutare la cessione in prestito del centrocampista classe '98.