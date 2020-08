I desideri di Pioli: Vlahovic o Schick insieme ad Ibra. Ma la Fiorentina…

Non solo Nikola Milenkovic: il Milan guarda a Firenze per rinforzarsi e pensa anche a Dusan Vlahovic come spalla di Zlatan Ibrahimovic. In alternativa, Stefano Pioli, secondo quanto racconta Tuttosport, avrebbe indicato anche il nome di Patrik Schick, quest’anno all’RB Lipsia ma di proprietà della Roma. Ricordiamo comunque che la volontà della Fiorentina legata al giovane centravanti serbo è sicuramente un’altra: tenerlo per puntarci definitivamente oppure mandarlo a giocare un anno (in prestito secco) con continuità in una piazza che gli possa garantire la maglia da titolare.