Come vi avevamo raccontato qualche giorno fa niente Fiorentina per Gonzalo Higuain che ha scelto di assecondare le sirene statunitensi, rifiutando le offerte del vecchio continente. L’emittente argentina Tyc Sports parla di accordo totale tra il Pipita Higuain e l’Inter Miami di David Beckham. Contratto milionario fino al 2022, no a proposte da Premier League e Serie A. Prima della definizione resta da trovare l’intesa sulla buonuscita con la Juventus.

