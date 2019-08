Hancko raggiunge Graiciar allo Sparta Praga: i dettagli dell’accordo

David Hancko è virtualmente un nuovo giocatore dello Sparta Praga. Il difensore slovacco è pronto a firmare con il club ceco, dove si trasferirà in prestito per una stagione. Stando a quanto riportano in Repubblica Ceca, nell’accordo sarà inserito anche un diritto di riscatto in favore dello Sparta fissato a circa 5 milioni di euro, con la Fiorentina che contribuirà a parte dello stipendio. Secondo Sky Sport, il prestito sarà annuale e non vengono citati opzioni e cifre. Hancko ritroverà in granata Martin Graiciar, altro giovane viola prestato al club.