Godin, addio all’Inter ma non arriverà alla Fiorentina: pronta un’altra esperienza

Non Radja Nainggolan (almeno per adesso). Ma c’è un altro giocatore dell’Inter che sta per prendere casa a Cagliari: Diego Godin è molto vicino al trasferimento in Sardegna, trattativa impostata su una cessione a titolo definitivo da parte del club nerazzurro. Il 34enne difensore uruguaiano, nonostante l’ottimo finale di stagione, non rientra nei piani tecnici di Antonio Conte: il suo addio di fatto libera lo spazio per un acquisto già pianificato, ovvero quello di Matteo Darmian dal Parma. Per Godin il Cagliari è anche una questione di… cuore: la moglie del difensore, Sofia Herrera, è nata proprio a Cagliari, dove negli anni Novanta giocava il papà José Oscar, per tutti Pepe. Lo riporta Gazzetta.it. Il giocatore dunque, accostato anche alla Fiorentina, è pronto alla nuova avventura.

