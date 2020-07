Gli occhi della Fiorentina sulla svincolato Sarr. Concorrenza italiana, tedesca e inglese

Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com ci sarebbe anche la Fiorentina tra i club sulle tracce di Malang Sarr (SCHEDA), centrale classe ’99 svincolatosi a inizio luglio dal Nizza. Il Torino – si legge – continua a spingere per il giocatore franco senegalese, che allo stesso tempo valuta anche richieste in Bundesliga più gli interessamenti di Atalanta e, appunto, Fiorentina. Attenzione anche all’Arsenal: nelle ultime ore i Gunners si sono inseriti nella corsa per arrivare a Sarr.