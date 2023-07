Giovani viola, Spalluto andrà di nuovo in prestito ma può restare in Toscana

Sull'attaccante classe 2001, reduce da una stagione vissuta a metà tra Ternana e Novara, sta puntando forte la Lucchese. I rossoneri militano in Serie C

Dopo esser stato allenato da Alberto Aquilani nella Primavera viola, Samuele Spalluto non si è più fermato ed in due stagioni ha cambiato tre maglie. Prima ha vestito quella del Gubbio nell'annata 2021/2022, poi in quella scorsa ha giocato i primi sei mesi alla Ternana, per poi andare a cercare più spazio nella seconda parte del campionato a Novara. Adesso l'attaccante classe 2001 tornerà a Firenze, dove ovviamente sarà soltanto di passaggio. Lo cerca con insistenza la Lucchese, come si legge su gazzettalucchese.it.