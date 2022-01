Giovani viola: Corradini fa il salto a gennaio? Lo vuole un club di Serie B

Il capitano della Primavera può andare in prestito al Brescia

Grande chance a gennaio per Giovanni Corradini? Il centrocampista e capitano della Primavera gigliata di Alberto Aquilani può andare a giocare in Serie B, dove lo vuole il Brescia guidato da Filippo Inzaghi. Le rondinelle occupano il secondo posto in graduatoria e rappresenterebbero sicuramente un'ottima occasione di crescita per il regista classe 2002. Ovviamente la Fiorentina acconsentirebbe all'uscita di Corradini soltanto in prestito. Lo riporta Sky Sport.