Ghoulam, prosegue il pressing della Fiorentina. La richiesta del Napoli

Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina non molla la pista che porta all’esterno algerino Faouzi Ghoulam ( La Scheda). Il terzino del Napoli piace molto alla dirigenza gigliata ma è un discorso complicato a causa dell’elevata valutazione. I partenopei sono disposti a cedere ma in cambio chiedono il cartellino di German Pezzella. Uno scambio alla pari che Pradè non è disposto minimamente a prendere in considerazione. Si tenterà la strada del dialogo per cercare di ottenere il prestito dell’algerino senza inserire nell’affare il capitano gigliato.