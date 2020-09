Il Genoa continua a muoversi sul mercato, l’ultimo nome per rinforzare la rosa a disposizione di Rolando Maran è quello di Giuseppe Caso, esterno cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Preziosi sta dunque per regalare al tecnico ex Cagliari una nuova pedina, Caso arriverà dall’Arezzo. Lo riporta Sky Sport.

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA