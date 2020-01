La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: nelle prossime 48 ore Patrick Cutrone (SCHEDA) dovrebbe “tingersi” di viola. Questa la formula: prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto tra i 16 e i 18 milioni. Un attaccante – questo è il commento – utile per realizzare i gol salvezza, ma perfetto anche per una Fiorentina più ambiziosa. Centrocampista e difensore, invece, verranno scelti con più calma.

MA PER LA NAZIONE LA TRATTATIVA PER CUTRONE E’ IN STAND-BY