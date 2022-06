Gazzetta: Napoli, Politano lancia segnali d’addio. Ci sono ACF e… Gattuso

La Gazzetta dello Sport scrive che il Napoli sarebbe orientato a lasciar partire Matteo Politano in relazione a qualche segnale di insofferenza mostrato dall'esterno negli ultimi tempi: tra le società interessate ci sono il Valencia di Gattuso e la Fiorentina, sebbene per il momento non ci sia un prezzo dal quale partire per il cartellino dell'ex Sassuolo.