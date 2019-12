Gasperini boccia il brasiliano Arana: e la Fiorentina si fa avanti

Nome nuovo per il mercato della Fiorentina, proposto dalla Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano i viola sarebbero interessati ad Arana, esterno sinistro brasiliano di proprietà del Siviglia, prestato in estate all’Atalanta (LA SCHEDA). Il giocatore non sta trovando spazio alla corte di Gasperini ed entro dieci giorni è previsto un incontro con gli agenti del brasiliano, che spingono per un addio. Su di lui ci sono Spartak Mosca e Celta, ma – appunto – anche la Fiorentina. Arana, che a Firenze farebbe concorrenza a Dalbert, è già stato allenato da Montella e le cose non andarono benissimo (LEGGI QUI). Ma è anche vero che il futuro del tecnico è in forte bilico.