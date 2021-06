Futuro Ribery: questione di mentalità

Il futuro di Ribery è un'incognita. Oggi al Pentasport è scaturita l'idea che si tratterebbe di un questione di Cultura

Risposta assolutamente non scontata. Alcuni sottolineano l'umiltà che ha sempre differenziato Ribery e per lui, quindi, non sarà difficile accettare il posto in panchina. Ma se il rinnovo ancora non è arrivato, significa che le riflessioni sono ancora in corso.