Florenzi, situazione in bilico. E la Roma valuta due eventuali sostituti

Con la situazione relativa ad Alessandro Florenzi ancora tutta da decifrare, la Roma valuta le eventuali alternative sul mercato per la fascia. Zappacosta rientrerà solo a fine stagione e la coppia Spinazzola-Santon non offre troppo garanzie. Per questo, secondo tuttomercatoweb, la società giallorossa starebbe pensando a Elseid Hysaj, in uscita dal Napoli, ed a Kenny Tete del Lione. FLORENZI ALLA FIORENTINA? OPZIONE FATTIBILE: ECCO FORMULA E COSTI