Florenzi, previsto incontro con agente, Fonseca e la Roma. La Fiorentina aspetta

Sky Sport racconta che, durante la sosta del campionato per il Natale, ci saranno due incontri di confronto fra Florenzi, il suo agente Lucci, l’allenatore giallorosso Fonseca e la società. Tutti insieme parleranno del valore del giocatore e della sua importanza nel progetto tecnico. Se il club dovesse ribadire a Florenzi che ancora oggi occupa una posizione centrale, il giocatore potrebbe rimanere forte della promessa di avere più spazio. In caso contrario lascerebbe la Roma, soprattutto perchè il Ct Mancini in vista degli Europei gli ha chiesto di accumulare maggiore minutaggio.