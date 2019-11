Florenzi non parla di mercato: “Lavorerò in silenzio per far cambiare idea a Fonseca”

Dopo la bella prestazione contro la Bosnia, giocando da terzino destro, Alessandro Florenzi ha parlato dal ritiro della Nazionale, mandando chiari messaggi al suo allenatore ma anche ai compagni:

Sono il capitano della Roma e voglio dare l’esempio. Niente polemiche anche se sto giocando poco, penso solo a lavorare a testa bassa, in silenzio, cercando di dare il mio contributo. Continuerò ad allenarmi a mille all’ora, come ho sempre fatto, per far cambiare idea a Fonseca: rispetto le sue scelte, metto la Roma davanti ai miei interessi, come hanno fatto tutti coloro che prima di me hanno indossata la fascia giallorossa.