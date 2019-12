Florenzi, la Fiorentina pronta a chiudere per il prestito con diritto di riscatto

Il nome caldo in vista del mercato di gennaio è quello di Alessandro Florenzi (SCHEDA). Come riporta La Nazione, e come anticipato da violanews.com, la Fiorentina sta stringendo per il prestito. I primi contatti in questa direzione risolgono a un mesetto fa (il 13 novembre), quando i viola sono andati a inserirsi nel rapporto ormai logoro fra il giocatore e la Roma. Le mediazioni di Pradè e di Montella (entrambi molto legati a Florenzi) hanno fatto subito la differenza nella volontà dell’esterno che ha fatto scivolare in secondo piano i tentativi di Samp e Inter. Ora l’accelerata definitiva con la Fiorentina pronta a chiudere per il prestito con un diritto di riscatto – comunque non obbligatorio – da far valere a giugno. Riscatto in ogni caso pesante, visto che la valutazione di mercato del giallorosso sfiora i 25 milioni di euro.