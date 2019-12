Florenzi-Fiorentina, poche chance. C’è l’offerta del Valencia e può restare a Roma

Alessandro Florenzi e la Fiorentina: in due settimane è cambiato tutto. Fino a qualche giorno fa sembrava certo l’addio alla Roma, con i viola in prima fila su input di Pradè e Montella. Poi sono arrivate tre presenze da titolare consecutive del capitano giallorosso mentre la Fiorentina piombava nella crisi più acuta. Ad oggi sembra difficile immaginare che Florenzi lasci una squadra di vertice per vestire la maglia viola in un momento così delicato. La Gazzetta dello Sport di oggi scrive che il giocatore potrebbe rimanere, anche se nelle ultime ore si è fatto avanti il Valencia offrendo un prestito oneroso con diritto di riscatto a 15-20 milioni. Il club spagnolo potrebbe offrire a Florenzi la vetrina della Champions e una corsa al quarto posto nel campionato spagnolo. LA FIORENTINA SU UN ALTRO GIOCATORE DELLA ROMA