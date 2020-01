Florenzi e la Roma al passo d’addio: c’è il Valencia, ma la trattativa non è semplice

Sono ore decisive per il futuro di Alessandro Florenzi. Il classe 1991 potrebbe dire addio alla Roma una volta per tutte: il suo agente – si legge su gianlucadimarzio.com – nel pomeriggio ha incontrato Petrachi. Un vertice fra l’agente di Florenzi e il direttore sportivo della Roma, al termine del quale è stata ribadita l’intenzione di separarsi. Restano da definire i criteri per sbloccare la situazione. Le parti, infatti, vogliono una separazione definitiva. Niente obblighi di riscatto legati a presenze o risultati in Champions come vorrebbe invece il Valencia. Da considerare i tempi, perché i contratti spagnoli sono solitamente piuttosto complicati. E il fatto che il mercato sia alla fine non aiuta. Il Valencia è spaventato dai costi e soprattutto dall’ingaggio del giocatore.