Florenzi, con la Roma sarà addio: la Fiorentina è pronta ad accoglierlo

Come riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la Roma dovrà affrontare la questione terzino destro a fine anno, ruolo nel quale si sono alternati parecchi giocatori nel corso della stagione. Dalla Spagna tornerà Alessandro Florenzi, dopo il prestito secco al Valencia, ma il giocatore non sembra destinato a rimanere e la Fiorentina è in prima fila per accaparrarsi il suo cartellino.